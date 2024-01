US Century Bank Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Uscb-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 38,46 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Uscb zeigt mit einem Wert von 43,39 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse der Uscb-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 10,78 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 12,25 USD liegt, was einem Unterschied von +13,64 Prozent entspricht, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,48 USD) zeigt mit einem Unterschied von +6,71 Prozent ein "Gut"-Rating für die Uscb-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den Social Media in Bezug auf Uscb wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung festgestellt, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Uscb wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Uscb-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem zusammengefassten "Neutral"-Rating für die Uscb-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 13,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Uscb somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.