US-Börsen ohne klare Richtung - Ölpreis dreht ins Minus

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag weiter nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 30.364,83 unkten berechnet, 0,50 Prozent unter Vortagesschluss. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.735 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 10.825 Punkten 0,2 Prozent stärker.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.808 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,82 Euro pro Gramm. Der Ölpreis drehte unterdessen nach zunächst deutlichem Aufschlag deutlich ins Minus: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 120,40 US-Dollar, das waren 185 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

