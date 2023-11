US-Börsen legen deutlich zu - Keine Fed-Überraschungen

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.283 Punkten berechnet, 1,2 Prozent höher als bei Vortagesschluss. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 4.415 Punkten 1,6 Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 15.529 sogar 2,3 Prozent stärker.

Manche Marktkommentatoren werteten es als positiv, dass die diversen Akteure der US-Notenbank Fed sich zurückhaltend und insgesamt erwartbar äußerten, in den letzten Tagen hatte es hier immer wieder böse Überraschungen gegeben, gerade was die Zinspolitik angeht. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0685 US-Dollar (+0,16 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9359 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 81,56 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

