US-Börsen legen deutlich zu - Hoffnung auf sinkende Inflationsrate

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag im Gegensatz zu den Börsen in Europa deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.005 Punkten berechnet, 1,6 Prozent über Freitagsschluss. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit rund 3.990 Punkten 1,4 Prozent im Plus und damit so stark wie seit zwei Wochen nicht mehr, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite am Ende mit rund 11.140 Punkten 1,3 Prozent stärker.

Anleger hoffen darauf, dass die Inflationsdaten am Dienstag eine zurückgehende Teuerung ausweisen. Das scheint gut möglich, hatten die Preise doch vor einem Jahr auch schon kräftig angezogen. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.781 US-Dollar gezahlt (-0,9 Prozent). Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,23 US-Dollar, das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur