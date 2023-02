US-Börsen vor Inflationsdaten in Kauflaune

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag vor den mit Spannung erwarteten neuen Inflationsdaten zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.246 Punkten berechnet, satte 1,1 Prozent über Freitag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.135 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 12.495 Punkten gar 1,6 Prozent stärker.

Anleger hoffen darauf, dass die am Dienstag veröffentlichten Zahlen eine zurückgehende Teuerung ausweisen - und damit den Zinsdruck abschwächen. Für Freude sorgte außerdem eine Umfrage, wonach die US-Bürger ihre Erwartungen für das Wachstum der Haushaltseinkommen drastisch gesenkt haben. Das dürfte ihre Bereitschaft, bei Teuerungen mitzugehen senken und die Inflationsrate daher dämpfen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend stärker. Ein Euro kostete 1,0722 US-Dollar (0,42 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9326 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.854 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,60 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur