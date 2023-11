US-Außenminister Blinken besucht Südkorea

SEOUL (dpa-AFX) - Nach seiner Teilnahme am Außenministertreffen der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Länder in Japan ist der US-amerikanische Chefdiplomat Antony Blinken zu Gesprächen in Südkorea eingetroffen. Der Außenminister landete am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem südlich von Seoul gelegenen US-Luftwaffenstützpunkt. Schwerpunkte der geplanten Unterredungen mit seinem Kollegen Park Jin am Donnerstag werden neben der bilateralen Allianz die wachsenden Spannungen mit Nordkorea sowie die trilaterale Sicherheitskooperation der USA mit Südkorea und Japan sein. Es wird zudem erwartet, dass es um den Gaza-Konflikt und die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland gehen wird.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit vergangenem Jahr wieder erheblich verschärft. Nordkorea, das die USA als feindselig einstuft, erhöhte trotz Verbots durch UN-Beschlüsse den Umfang seiner Tests von atomwaffenfähigen Raketen. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf, nachdem sie diese für längere Zeit reduziert oder komplett gestrichen hatten, um der Diplomatie im Streit mit Nordkorea um sein Atomwaffenprogramm mehr Raum zu geben.

Zudem steht Nordkorea international in der Kritik, Munition und Waffen für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu liefern. Südkoreas Militär und der Geheimdienst vermuten, dass Russland seit Anfang August bis zu eine Million Artilleriegranaten und andere militärische Ausrüstung von Nordkorea erhalten haben könnte. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird in dieser Woche zu Gesprächen in Südkorea erwartet./dg/DP/ngu