US-Außenminister Blinken am Montag wieder zu Besuch in Israel

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken will nach seinem Besuch verschiedener Länder im Nahen Osten an diesem Montag wieder nach Israel reisen. Das bestätigte das US-Außenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Washington am Sonntag auf Nachfrage. Blinken war in den vergangenen Tagen nach einem Stopp in Israel im Sinne der Pendeldiplomatie weiter nach Katar, Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Ägypten gereist. Er traf unter andrem den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Welche Termine auf Blinkens Kalender am Montag in Israel stehen, war am Abend noch nicht bekannt./nau/DP/zb