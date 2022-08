US-Arbeitsplatzwachstum ist robust, aber Arbeitsproduktivität sinkt

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA ist in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 gesunken, ein Wirtschaftsindikator, der typischerweise mit einer Rezession einhergeht. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, und andere haben argumentiert, dass der US-Arbeitsmarkt zu stark ist, als dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befinden könnte. Paradoxon der Arbeitsproduktivität: Am Montag sagte der Ökonom der Bank… Hier weiterlesen