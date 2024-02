US-Arbeitsmarkt boomt: 353.000 neue Jobs im Januar

Arbeitsmarktbericht enthüllt: Arbeitslosenquote letzten Monat bei 3,7% – ein Zeichen stabiler Wirtschaftslage.

Arbeitsmarktbericht zeigt Arbeitslosenquote von 3,7% im letzten Monat. Am Freitag gab das Arbeitsministerium bekannt, dass im letzten Monat 353.000 neue Jobs geschaffen wurden, wodurch die Arbeitslosenquote bei 3,7% lag.

Der Bericht bietet neue Einblicke in die US-Wirtschaft, während die Federal-Reserve-Vertreter darüber nachdenken, wann sie mit Zinssenkungen beginnen sollen - eine neue Phase in ihren Bemühungen, die Inflation zu kontrollieren und dabei eine befürchtete Rezession zu vermeiden.

Fed-Chef Jerome Powell deutete am Mittwoch an, dass Zinssenkungen später in diesem Jahr wahrscheinlich seien, jedoch wahrscheinlich nicht bei der nächsten Fed-Sitzung im März. Powell sagte, dass das starke Wirtschaftswachstum und der immer noch enge Arbeitsmarkt willkommen seien, solange die Inflation weiter sinkt.

Die jüngsten Daten zeigen, dass sich der Arbeitsmarkt allmählich abkühlt, mit einem Rückgang des Lohnwachstums und einer Verlangsamung der Einstellungstätigkeit. Im letzten Jahr kamen große Teile der Neueinstellungen aus den Bereichen Regierung, Gesundheitswesen sowie Restaurants und Hotels. Andere Sektoren sind zu einem langsameren Wachstum zurückgekehrt.

In der Zwischenzeit sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kürzlich gestiegen, ein Zeichen dafür, dass Entlassungen möglicherweise zugenommen haben, wenn auch nicht auf ein Niveau, das Ökonomen als besorgniserregend erachten.

Dennoch hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften als viel widerstandsfähiger erwiesen als von vielen Investoren und Analysten erwartet, trotz der aggressiven Zinserhöhungen der Fed. Beamte hoben im letzten Jahr die Zinsen auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren an, doch die Wirtschaft ist keineswegs in eine Rezession gerutscht, sondern ist überraschend schnell gewachsen.

Der bevorzugte Inflationsmaßstab der Fed betrug im Dezember 2,6%, nicht weit von dem Ziel der Zentralbank von 2%. Ökonomen, die vom Wall Street Journal befragt wurden, hatten erwartet, dass der Bericht vom Freitag zeigen würde, dass im Januar 185.000 neue Stellen geschaffen wurden und dass die Arbeitslosenquote bei 3,8% liegt.

Die Arbeitsmarktberichte für Januar waren seit dem Ausbruch der Pandemie etwas schwer zu interpretieren. In den letzten beiden Jahren waren die Beschäftigungszuwächse weit über den Erwartungen der Ökonomen, aber es gab Spekulationen, dass die Zahlen möglicherweise durch Verschiebungen in den saisonalen Einstellungsmustern übertrieben wurden.

Jährliche Überarbeitungen der Bevölkerungsschätzungen können es auch erschweren, die Arbeitslosenquote für Januar mit den Zahlen des letzten Jahres zu vergleichen.

