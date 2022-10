US-Arbeitslosenquote im September wieder gesunken

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenrate in den USA ist im September von 3,7 auf 3,5 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 263.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach 315.000 im Vormonat.

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im September kaum verändert bei 5,8 Millionen, wie die Behörde weiter mitteilte. Sinkende Arbeitslosenzahlen erhöhen für die US-Notenbank den Spielraum, Zinsen anzuheben um etwas gegen die Inflation zu unternehmen - das wiederum gilt als Gift für die Aktienmärkte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur