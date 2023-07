US-Arbeitslosenquote im Juni gesunken - weniger neue Stellen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Juni auf 3,6 Prozent gesunken, nach 3,7 Prozent im Vormonat. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 209.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Juni bei 6,0 Millionen. Viele Investoren hatten mit etwas mehr neuen Stellen gerechnet, nämlich etwa 220.000 bis 230.000 Jobs, nach 339.000 im Vormonat - die um einen zehntel Prozentpunkt gesunkene Arbeitslosenrate war im Mittel auch so erwartet worden. Die entsprechenden Zahlen werden von den Märkten mit Argusaugen beobachtet, weil man sich davon Rückschlüsse auf den Zinskurs der US-Notenbank erhofft. Eine robuster Arbeitsmarkt ermöglicht eher weitere Zinserhöhungen, steigende Arbeitslosigkeit verengt den Spielraum der Fed.

Foto: über dts Nachrichtenagentur