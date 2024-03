US Antimony wird immer uninteressanter …

Die Dividendenpolitik von United States Antimony erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -8330,41 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies zeigt eine negative Differenz, die auf eine ungünstige Dividendenpolitik hinweist.

In den sozialen Medien wurde United States Antimony in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu dieser Bewertung beiträgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von United States Antimony bei -43,78 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -6,64 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von United States Antimony bei 60,37, was unter dem Branchendurchschnitt von 75,08 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.