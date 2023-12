Mit US Antimony wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von United States Antimony hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 6,34 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass United States Antimony im Branchenvergleich um -32,77 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,34 Prozent im letzten Jahr, wobei United States Antimony 32,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für United States Antimony 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält United States Antimony für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United States Antimony beträgt aktuell 60,37 und liegt damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 93. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass United States Antimony momentan überkauft ist, mit einem Wert von 80 Punkten auf 7-Tage-Basis und 73,68 auf 25-Tage-Basis. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass United States Antimony in verschiedenen Kategorien wie Branchenvergleich, Dividendenpolitik und Relative Strength Index negative Bewertungen erhalten hat, was auf eine unterdurchschnittliche Performance hinweist.