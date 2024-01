US Antimony, tut es schon wieder!

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die United States Antimony derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,35 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,25 USD) um -28,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,28 USD weist auf eine Abweichung von -10,71 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt hingegen eine Unterbewertung der Aktie von United States Antimony auf. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,37 ist die Aktie 36 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (94,54). Daher wird die Aktie auf fundamentaler Ebene als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die United States Antimony-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 63,64) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln überwiegend positive Meinungen zu United States Antimony wider. In den vergangenen Wochen wurden vor allem neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die United States Antimony-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Schlecht" und "Gut" eingestuft wird.