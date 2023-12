US Antimony-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von United States Antimony weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8287,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel. Daher hat die Redaktion ihr eine "Schlecht"-Bewertung verliehen.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über United States Antimony in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend und die Aktie erhält daher eine weitere "Schlecht"-Bewertung. Die Aktie wird aktuell weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der United States Antimony bei 0,35 USD liegt. Dies führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,25 USD lag und somit einen Abstand von -28,57 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 0,29 USD um -13,79 Prozent unter dem Durchschnitt, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. United States Antimony weist hier einen Wert von 60,37 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 94,45. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.