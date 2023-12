US Antimony Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die United States Antimony-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -36,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,23 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,3 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleichsrendite liegt die Aktie von United States Antimony mit einer Rendite von -26,43 Prozent im letzten Jahr 40,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien". Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über United States Antimony in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wird konstatiert, dass über United States Antimony mehr diskutiert wurde als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der United States Antimony-Aktie liegt bei 80, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 73,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht" für das Unternehmen.