US Antimony Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der United States Antimony ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,25 USD einen Abstand von -28,57 Prozent zum GD200 (0,35 USD) aufweist, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,3 USD angibt, zeigt mit einem Abstand von -16,67 Prozent ein "Schlecht"-Signal an. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat United States Antimony in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -41,57 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von United States Antimony mit 41,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United States Antimony liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 von 63 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite für United States Antimony beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.