US Antimony Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen United States Antimony. Daher hat die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von United States Antimony im letzten Jahr eine Rendite von -43,78 Prozent erzielt, was 840,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 797,11 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt sogar 797,11 Prozent, wobei United States Antimony derzeit 840,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist United States Antimony derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,37 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für United States Antimony liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, während der RSI25 bei 60 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".