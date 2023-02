US-Anleihen treten auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im späten Handel kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag mit 0,01 Prozent im Plus bei 111,16 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,91 Prozent. Damit verharrte die Verzinsung wie schon seit Anfang vergangener Woche knapp unter der Marke von vier Prozent.

Auch schwache Konjunkturdaten konnten den Anleihen keinen Anschub geben. So trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Februar überraschend ein, Analysten hatten dagegen mit einer Aufhellung gerechnet. Ein Frühindikator aus der Region Chicago blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück./bek/he