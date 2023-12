US-Anleihen steigen weiter - Rendite auf tiefstem Stand seit Juli

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,29 Prozent auf 112,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug bis auf 3,87 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Ende Juli.

Nach wie vor werden die Kapitalmarktzinsen durch die Erwartungen demnächst fallender Leitzinsen gedrückt. Nicht nur in den USA, auch in anderen großen Wirtschaftsräumen wie der Eurozone wird für 2024 mit einer lockereren Geldpolitik gerechnet. Hintergrund ist die sinkende Inflation in den entsprechenden Regionen./la/he