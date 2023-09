US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,1 Prozent auf 110,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,26 Prozent.

Zum Handelsstart äußerte sich die regionale Fed-Chefin von Boston, Susan Collins. Sie sprach von der Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation. Die Zinsentwicklung hänge aber von der konjunkturellen Lage ab. Collins geht davon aus, dass die Zinsen einige Zeit auf hohem Niveau bleiben müssen. Die Äußerungen ähneln jüngsten Einlassungen von Fed-Chef Jerome Powell.

Für die nächste Fed-Sitzung in zwei Wochen wird nach aktuellem Stand keine weitere Anhebung erwartet. Allerdings könnte die Fed ihren Straffungskurs danach wieder aufnehmen. An diesem Samstag beginnt die vor einer Zinssitzung übliche Schweigeperiode. Bis dahin können sich die Fed-Offiziellen noch öffentlich zur Geldpolitik äußern.

Im Handelsverlauf steht mit dem ISM-Index für die Dienstleister ein wichtiges Konjunkturbarometer auf dem Programm. Zudem veröffentlicht die Fed am Abend ihren regelmäßigen Konjunkturbericht Beige Book./bgf/jcf/jha/