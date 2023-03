US-Anleihen starten mit deutlichen Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel deutlich gestiegen. Kurz vor dem Wochenende sei die Unsicherheit an die Finanzmärkte zurückgekehrt, erklärten Marktbeobachter die hohe Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen, zu denen US-Staatspapiere gezählt werden.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,65 Prozent auf 116,73 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sank im Gegenzug auf 3,31 Prozent.

Nachdem die Kurse an den europäischen Aktienbörsen bereits deutlich gefallen sind, wird auch am US-Aktienmarkt mit einem schwachen Handelsauftakt gerechnet. Nach Einschätzung von Experten ist bei den US-Regionalbanken das Vertrauen nach wie vor nicht ausreichend wiederhergestellt. Außerdem hätten wichtige Notenbanken deutlich gemacht, dass die Marktturbulenzen nicht zu einer Umkehrung des geldpolitischen Straffungskurses führen würden, was die Risikoaversion der Anleger verstärkte und US-Anleihen Auftrieb verlieh.

Neue US-Konjunkturdaten konnten vor diesem Hintergrund die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt kaum bewegen. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass der Auftragseingang langlebiger Güter im Februar überraschend gesunken war./jkr/jsl/stk