US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zu Handelsbeginn um 0,26 Prozent auf 108,67 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,44 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf die verhaltene Stimmung an den Aktienbörsen, die zu Beginn der Woche für etwas Auftrieb bei den Festverzinslichen gesorgt hätten. Am New Yorker Aktienmarkt wird zum Handelsauftakt mit eher wenig Bewegung gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Handelsverlauf werden nur Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet, die bewegen könnten.

"In den USA wird es datenseitig erst zum Ende der Woche mit der zweiten Schätzung des Wirtschaftswachstums im dritten Quartal und dem ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes interessant", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/bgf/mis