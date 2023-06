US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 112,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,75 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen US-Konjunkturdaten erwartet, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die Anleger warten vielmehr auf Aussagen wichtiger Notenbanker, die auf einer Konferenz im portugiesischen Sintra anstehen.

Am Nachmittag dürfte beim Treffen der Notenbanker vor allem eine Podiumsdiskussion in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Teilnehmen werden die Spitzen der vier großen Notenbanken aus den USA, dem Euroraum, Großbritannien und Japan. Die Anleger erhoffen sich Hinweise, wie weit die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation noch steigen können.