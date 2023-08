US-Anleihen stabilisiert nach jüngster Talfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre jüngste Talfahrt unterbrochen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,34 Prozent auf 109,66 Punkte zu. Die Rendite für Papiere mit dieser Laufzeit, die sich zuletzt dem höchsten Niveau seit 2007 genähert hatte, fiel im Gegenzug auf 4,25 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein gedämpfte Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorge. Vor allem aber zeigte sich am US-Rentenmarkt eine Gegenreaktion: Im Verlauf der Woche waren Renditen von der Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen gestützt worden, was die Kurse im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte. Stärkere Impulse, die die Kurse weiter bewegen könnten, gab es nicht. In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./tih/he