US-Anleihen mit leichten Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Auftaktgewinne abgegeben und somit wie schon am Vortag Verluste verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,14 Prozent auf 115,36 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen stieg auf 3,43 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es nicht. Die Anleger warten auf die am Mittwoch anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen im Monat März. Die Preisentwicklung dürfte mitentscheidend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein.

Der am Karfreitag veröffentlichte robuste US-Arbeitsmarktbericht spricht laut Experten eher für eine weitere Leitzinserhöhung. Äußerungen von Fed-Vertretern an diesem Dienstag könnten aber darauf hindeuten, dass die Notenbank nun erst einmal einen etwas gemäßigteren Kurs einschlägt./jsl/jkr/jha/ajx/he