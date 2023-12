US-Anleihen legen weiter zu - 10-Jahresrendite wieder unter 4 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,56 Prozent auf 112,52 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,97 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Juli.

Zinsdruck kommt weiterhin durch die Aussicht auf niedrigere Leitzinsen in den USA. Am Mittwochabend hatte die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten. Für kommendes Jahr deuten sich aber Zinssenkungen an. Neue Projektionen der Fed legen Zinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte nahe.

Die Aussicht auf sinkende Zinsen überlagerte besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Ein überraschender Anstieg der Einzelhandelsumsätze im November zeigte ebenfalls kaum Wirkung auf die Kurse./bgf/men