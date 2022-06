US-Anleihen legen weiter zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im Kurs weiter gestiegen. Händler nannten die trübe Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) erhöhte sich zu Handelsbeginn um 0,51 Prozent auf 118,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel auf 3,02 Prozent.

An den Anleihemärkten herrschen derzeit vor allem Konjunktursorgen vor. Es wird befürchtet, dass die Notenbanken mit ihrem entschlossenen Kampf gegen die Inflation eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen. Sorgen wegen der hohen Inflation bestehen zwar fort, sind in den vergangenen Tagen aber eher in den Hintergrund getreten. Entsprechend ist der starke Zinsauftrieb der vergangenen Monate zuletzt einem deutlichen Zinsdruck gewichen.

Neue Konjunkturdaten fielen eher unspektakulär aus. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt zeichneten ein anhaltend solides Bild, während die Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte moderat stiegen. Der Preisauftrieb bleibt unterdessen hoch, wie der von der US-Notenbank präferierte Inflationsindikator PCE zeigte./bgf/jsl/jha/