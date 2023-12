US-Anleihen legen noch etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel die Gewinne noch etwas ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,61 Prozent auf 110,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere gab entsprechend auf 4,17 Prozent nach. Die zuletzt ins Stocken geratene Kurs-Rally am US-Aktienmarkt stützte die als sicher geltenden Festverzinslichen.

Auch der von "stabil" auf "negativ" gesenkte Ausblick für Chinas Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody’s half den Anleihekursen. Begründet wird die Bonitätswarnung mit der erheblichen finanziellen Unterstützung, die China derzeit den Lokalregierungen und vielen staatseigenen Unternehmen gewährt. Zudem wird auf die Gefahr eines dauerhaft niedrigen Wirtschaftswachstums verwiesen und auf Risiken im Immobiliensektor. Der Einkaufsmanagerindex ISM für den US-Dienstleistungssektor fiel derweil im November etwas besser aus als erwartet./bek/ngu