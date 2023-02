US-Anleihen legen leicht zu - Geldpolitik im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zur Eröffnung um 0,09 Prozent auf 111,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,95 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres unlängst markierten Dreimonatshochs.

Wichtige Konjunkturdaten werden zur Wochenmitte nicht erwartet. Am Abend veröffentlicht aber die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet.

Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will.

Aus den Reihen der Fed kamen unterdessen weitere Zinsanhebungssignale. James Bullard, der regionale Notenbankchef von St. Louis, sprach sich abermals für ein Zinsniveau von mehr als fünf Prozent aus. Aktuell beträgt die Obergrenze des Leitzinsbands 4,75 Prozent./bgf/jsl/jha/