US-Anleihen legen kräftig zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel die Gewinne ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,57 Prozent auf 116,56 Punkte zu. Zwischenzeitlich erreichte der Kontrakt den höchsten Stand seit Ende März. Die Rendite für zehnjährige Papiere fiel im Gegenzug auf 3,35 Prozent.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank die Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. In der Stellungnahme zur Zinsentscheidung fehlte der Hinweis auf mögliche weitere Zinserhöhungen. An den Finanzmärkten wird gemeinhin mit einer Zinspause in den USA in den kommenden Monaten gerechnet.

Marktbeobachter verwiesen ferner auf neuerliche Turbulenzen im US-Bankensektor und auf stark fallende Bankenaktien. Angesichts der weiterhin angespannten Lage dort setzten Investoren auf als sicher geltende Papiere wie Staatsanleihen./bek/he