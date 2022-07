US-Anleihen legen deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn im Kurs deutlich gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zog um 0,60 Prozent auf 119,63 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent.

Auftrieb für als sicher empfundene Anlagen kam vor dem Wochenende aus Europa. Dort fielen neue Konjunkturdaten sehr schwach aus und deuteten auf ein schwieriges zweites Halbjahr hin. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global gaben deutlich nach und fielen teils in den Bereich, der wirtschaftliche Schrumpfung anzeigt. Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global, rechnet für das Sommerquartal mit einer leicht schrumpfenden Euroraum-Wirtschaft.

Die US-Wirtschaft könnte unterdessen schon in der ersten Jahreshälfte geschrumpft sein. Nachdem im ersten Quartal die Wirtschaftsleistung schon zurückgegangen ist, werden erste Daten für das zweite Quartal in der kommenden Woche erwartet. Steht wieder ein Minus vor der Wachstumszahl, befänden sich die USA nach einer gängigen Definition in einer technischen Rezession./bgf/la/men