US-Anleihen legen nach US-Preisdaten etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,22 Prozent auf 111,64 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Anleihen rutschte mit 3,98 Prozent unter die Vier-Prozent-Marke.

Zum Handelsauftakt konnten US-Konjunkturdaten nur für kurze Zeit deutliche Impulse am amerikanischen Rentenmarkt auslösen. Die Kurse waren zeitweise kräftig gestiegen, als bekannt wurde, dass die Inflation in den USA im Juli nicht so stark wie erwartet gestiegen war. Die Inflationsrate kletterte auf 3,2 Prozent, während der Markt eine Rate von 3,3 Prozent erwartet hatte. Die Kernteuerung verringerte sich hingegen wie erwartet auf 4,7 Prozent.

Ebenfalls zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurde gemeldet, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA deutlich stärker als erwartet gestiegen sind. Bisher hat sich der US-Arbeitsmarkt trotz gestiegener Zinsen weiter robust gezeigt./jkr/jsl/jha/