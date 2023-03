US-Anleihen legen zu - Anleger bleiben für Zinspolitik optimistisch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem kaum veränderten Handelsbeginn zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,92 Prozent auf 116,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sank auf 3,44 Prozent.

Die Erwartungen, dass die Leitzinsen in den USA in diesem Jahr doch noch sinken könnten, seien nach wie vor hoch, hieß es am Markt nach der zur Wochenmitte erfolgten Zinserhöhung. Und das, obwohl Notenbank-Chef Jerome Powell gesagt hatte, dass dies derzeit von den Währungshütern nicht gesehen werde. Dagegen könnten die Zinsen, falls dies nötig werden sollte, über das erwartete Maß hinaus angehoben werden.

Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen zudem positiv aus. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter, statt wie erwartet zu steigen. Zudem stiegen die Verkäufe neuer Häuser. Analysten hatten auch bei diesen Daten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet./ck/jha/