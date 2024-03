US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 110,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,21 Prozent.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Es werden am Freitag in den USA keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet. Allerdings wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Fed zu Wort melden.

An den Finanzmärkten wird weiterhin auf eine erste Leitzinssenkung in den USA in diesem Sommer spekuliert. In diese Richtung wurden jüngste Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell interpretiert. Angesichts einer immer noch hartnäckigen Inflation sowie robuster Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten ist auch ein späterer Zinsschritt denkbar./jsl/bgf/jha/