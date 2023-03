US-Anleihen geben leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit moderaten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,10 Prozent auf 114,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg leicht auf 3,54 Prozent.

An den Aktienbörsen hat sich die Lage nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen zuletzt stabilisiert. Sichere Anlagen wie US-Anleihen sind daher wieder etwas weniger gefragt. Allerdings mangelte es den Märkten am Dienstag zunächst an entscheidenden Impulsen.

Im Handelsverlauf stehen einige Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm. Zudem veröffentlicht das Conference Board seine monatliche Umfrage unter Verbrauchern. Im US-Kongress stellt sich Michael Barr, in der Notenbank Fed zuständig für Aufsichtsfragen, den Senatoren. Geldpolitische Äußerungen sind eher nicht zu erwarten, es dürfte vor allem um Regulierungsfragen gehen./bgf/jsl/mis