US-Anleihen geben etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,12 Prozent auf 106,31 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,86 Prozent.

Händler begründeten die Kursverluste mit einer freundlichen Entwicklung an den Aktienmärkten, die zu Lasten des Interesses an den als sicher geltenden US-Anleihen gehe. An der Wall Street erholte sich der Dow Jones Industrial mit zunehmendem Schwung von seinem tiefsten Stand seit Ende März. Zuletzt hatte der Leitindex sein Plus auf 1,8 Prozent ausgebaut.

Die Anleger begrüßten es offenbar, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter als erwartet ausfalle, kommentierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Aus den USA standen auch keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Gespannt wird bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch gewartet./la/jsl/tih/he