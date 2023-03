US-Anleihen geben Gewinne zum Teil ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag einen Teil ihrer Auftaktgewinne wieder abgegeben. Zwar bleibt die Nervosität hoch, dennoch kehrte eine gewisse Entspannung an den Finanzmärkten ein. Das zeigte sich unter anderem daran, dass den US-Aktienmärkten nach einem schwächeren Start der Sprung ins Plus gelang.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,20 Prozent auf 116,22 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sank im Gegenzug auf 3,37 Prozent.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten in den USA sanken die Aufträge für langlebige Güter überraschend, während die Stimmungsdaten für die Industrie und Dienste von S&P Global besser ausfielen als erwartet. Insgesamt spielten die Daten aber keine entscheidende Rolle an den Märkten./ck/jha/