US-Anleihen geben Gewinne teilweise wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im Späthandel einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag zuletzt noch mit 0,29 Prozent im Plus bei 113,06 Punkten. Im Tageshoch war der Future bis auf 113,48 Punkte gestiegen. Schon seit zwei Wochen pendelt der Kontrakt um die Marke von 113 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries gab zuletzt auf 3,74 Prozent leicht nach. Auftrieb erhielten sichere Anlagen wie US-Treasuries von der insgesamt trüben Aktienmarktstimmung./bek/nas