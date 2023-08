US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag vor dem wichtigen Notenbankertreffen in Jackson Hole nachgegeben. Im frühen Handel verlor der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,31 Prozent auf 109,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,52 Prozent. Am frühen Nachmittag rückten Daten zum Auftragseingang...