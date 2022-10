US-Anleihen im frühen Handel etwas schwächer - Renditen auf Fünfzehnjahreshochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Freitag mit starken Kursschwankungen in den Handel gestartet. Nachdem sie zunächst ihre jüngsten Verluste ausgeweitet hatten, konnten sie im frühen Handel die Verluste schnell wieder eingrenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt nur noch um 0,10 Prozent auf 109,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen war im Gegenzug auf bis zu 4,33 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Zuletzt rentierten die Papiere noch bei 4,30 Prozent. Auch die Rendite für fünfjährige Staatsanleihen erklomm vorübergehend ein Fünfzehnjahreshoch.

Der anhaltende Renditeauftrieb deutet darauf hin, dass die Anleger weiterhin mit einer straffen Geldpolitik rechnen. Die Notenbank Fed stemmt sich bereits seit einiger Zeit gegen die hohe Teuerung, indem sie ihren Leitzins in diesem Jahr um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben hat.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Schweigeperiode, die jeder Fed-Sitzung vorausgeht, kurz bevorstehe. Dementsprechend könnten einige Notenbank-Mitglieder die Gelegenheit nutzen und sich zur aktuellen Lage äußern. Die Fed trifft sich das nächste Mal am 1. und 2. November./la/jkr/he