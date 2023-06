US-Anleihen nach freundlichem Auftakt lethargisch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach einem freundlichen Auftakt zuletzt kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,01 Prozent auf 113,38 Punkte zu. Die Rendite für die Papiere lag bei 3,76 Prozent.

Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen geprägten Woche fehlte es noch an Kurstreibern. Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag, die wichtig für den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed sind, steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die Europäische Zentralbank über ihre künftige Geldpolitik und am Freitag die Bank of Japan.

Bankvolkswirte rechnen nach zehn Zinsanhebungen der Fed in Folge am Mittwoch mit einer geldpolitischen Pause. Seit März 2022 haben die US-Währungshüter ihre Leitzinsen um insgesamt fünf Prozentpunkte in eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent erhöht.

Wegen der sich abkühlenden Konjunktur und der tendenziell fallenden Inflation dürfte die Fed diesmal still halten. Ob und wie stark die Zinsen danach noch steigen werden, dürften auch neue Prognosen der Notenbank andeuten. An den Märkten wird derzeit mit zumindest einer weiteren Zinsanhebung im Juli gerechnet. Zum Jahresende hin und für das kommendes Jahr werden erste Zinssenkungen der Fed erwartet./bgf/la/gl/men