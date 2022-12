US-Anleihen etwas fester vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,07 Prozent auf 114,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,52 Prozent.

Neue Preisdaten bewegten die Kurse am US-Rentenmarkt nicht entscheidend. Der Preisauftrieb im Außenhandel hat sich im November spürbar abgeschwächt. Die Entwicklung folgt auf einen geringeren Preisauftrieb auch in der Binnenwirtschaft, wie am Vortag aus neuen Verbraucherpreisdaten hervorging. Die Abschwächung nimmt etwas Druck von der Federal Reserve, die sich mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmt.

Am Abend steht der nächste Zinsentscheid der Fed an. Angesichts der nachlassenden Inflationsdynamik wird mit einer moderateren Straffung gerechnet. Nach vier Zinsanhebungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte erwarten Fachleute eine Anhebung um 0,5 Punkte. Im Fokus stehen auch neue Projektionen zu Wachstum, Inflation und Leitzinsen. Aktuell wird an den Märkten mit einem Zinsgipfel im kommenden Jahr von knapp 5 Prozent gerechnet. Zurzeit beträgt die Obergrenze der Leitzinsspanne 4 Prozent.