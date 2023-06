US-Anleihen drehen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten leicht ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im späten New Yorker Handel um 0,08 Prozent auf 113,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 3,72 Prozent.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte vor dem Repräsentantenhaus die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen. Nahezu alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC rechneten bis zum Jahresende mit höheren Leitzinsen, erklärte Powell. Ein solches Bild hatte sich bereits vor einer Woche ergeben, als die Fed erstmals seit mehr als einem Jahr eine Zinspause einlegte. Zugleich signalisierten neue Projektionen der Währungshüter weiter steigende Zinsen./bek/nas