US-Anleihen drehen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten haben US-Staatsanleihen am Donnerstag wieder moderat zugelegt. Wie schon am Vortag hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) lag zuletzt mit 0,03 Prozent im Plus bei 114,56 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere belief sich auf 3,55 Prozent.

Konjunkturdaten fielen unspektakulär aus und erwiesen sich nicht als Kurstreiber für den US-Anleihehandel. So ist die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2022 geringfügig schwächer gewachsen als bisher bekannt. Zudem sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar leicht gestiegen, sie rangieren mit weniger als 200 000 aber weiterhin auf niedrigem Niveau./bek/he