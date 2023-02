US-Anleihen: Zehnjährige ins Plus gedreht nach Renditehoch seit November

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag dem anfänglichen Gegenwind standgehalten. Ihre Kurse drehten im Verlauf moderat ins Plus, wie der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) mit einem Anstieg um 0,10 Prozent auf 111,98 Punkte zeigt. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere hatte zuerst mit 3,92 Prozent ihren höchsten Stand seit November erreicht. Zuletzt betrug sie dann 3,82 Prozent.

Die Geldpolitik sorgte anfangs weiterhin für Renditeauftrieb an den Anleihenmärkten. Aus den USA äußerten sich am Vorabend (MEZ) zwei Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen, um die immer noch hohe Inflation weiter zu bekämpfen. Erwogen wird demnach eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte, womit die Fed ihr Straffungstempo wieder steigern würde. Anfang Februar hatte sie nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen.

Die Zinserhöhungserwartungen waren zuletzt insbesondere deshalb gestiegen, weil sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene zu Jahresbeginn nicht so deutlich abgeschwächt hatte wie erwartet. Am Freitag wurde nun aber bekannt, dass der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Januar im Vormonatsvergleich stärker nachließ als von Analysten prognostiziert. Vor diesem Hintergrund gerieten die Renditen von US-Staatsanleihen im Verlauf wieder unter Druck./la/bgf/jha/tih/he