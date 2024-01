US-Anleihen: Wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 111,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 4,05 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Die Finanzmärkte warten auf die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen. Der Markt war zuletzt unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Leitzinssenkungen beginnen könnte.

Der Markt beruhigte sich damit am Montag, nachdem er am Freitag noch eine Berg- und Talfahrt hingelegt hatte. Ein robuster Arbeitsmarktbericht und ein schwacher ISM-Index für den Dienstleistungssektor hatten für Kursausschläge gesorgt. Unter dem Strich hatten die Kurse am Ende des Tages nachgegeben./jsl/la/mis