US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag ohne große Kursbewegung in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn geringfügig auf 108,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stagnierte bei 4,38 Prozent.

Entscheidende Impulse gab es zunächst nicht. Im Handelsverlauf werden jedoch einige Konjunkturdaten erwartet. Veröffentlicht werden Zahlen vom angeschlagenen Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. Außerdem melden sich einige Redner aus der US-Zentralbank Fed zu Wort, darunter der als Befürworter einer straffen Linie bekannte Fed-Direktor Christopher Waller.

Nach wie vor werden derzeit keine weiteren Zinsanhebungen mehr von der Fed erwartet. Seit März 2022 haben die Währungshüter ihren Leitzins so rasch wie selten zuvor auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Für kommendes Jahr wird auf eine schwächere Wirtschaftsentwicklung, weiter fallende Inflationsraten und erste Zinssenkungen spekuliert./bgf/jkr/jha/