US-Anleihen: Wenig Bewegung - Europa weiter geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future notierte zuletzt unverändert bei 112,59 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 3,90 Prozent.

Viele Märkte insbesondere in Europa sind noch geschlossen, das Handelsvolumen dürfte dementsprechend niedrig ausfallen. Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg, die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt./he