US-Anleihen: Stagnation nach zunächst leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre anfänglich moderaten Kursgewinne eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stagnierte zuletzt bei 112,67 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 3,90 Prozent. Sie lag damit etwas über dem am Vortag erreichten tiefsten Stand seit Juli.

Konjunkturdaten sendeten zu Handelsbeginn zwiespältige Signale. Der Preisauftrieb, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten PCE-Index, schwächte sich im November spürbar ab. Dies stützt Erwartungen auf fallende Leitzinsen im kommenden Jahr. Dagegen stiegen die Aufträge für langlebige Güter wie Maschinen deutlich an, allerdings nach einem schwachen Vormonat. Zudem hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember etwas deutlicher aufgehellt als zunächst geschätzt.

An den Finanzmärkten dreht sich derzeit sehr viel um die Frage, ab wann, in welchem Tempo und in welchem Ausmaß die Fed ihre Geldpolitik lockern könnte. Die Markterwartungen gehen dabei von einem wesentlich offensiveren Vorgehen der Fed aus, als es Bemerkungen und Prognosen der Währungshüter nahelegen./la/he